Sud-àfrica expulsa del país el representant diplomàtic d'Israel

MADRID 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Sud-àfrica ha anunciat aquest divendres que ha expulsat qui fins ara era el màxim representant diplomàtic d'Israel al país, l'encarregat de negocis Ariel Seidman, per negligència i abusos contra les autoritats del país africà.
Es tracta d'un nou episodi del conflicte diplomàtic entre tots dos països per la guerra de Gaza, el Govern israelià va retirar el novembre del 2023 el seu ambaixador a Sud-àfrica quan el país va anunciar la intenció de presentar un cas per genocidi contra Israel davant el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ). Seidman exercia des d'aleshores com a cap de la diplomàcia israeliana a Pretòria.
Ara, el Ministeri d'Exteriors sud-africà ha declarat Seidman "persona non grata" després d'una sèrie de "violacions inacceptables" comeses per l'encarregat de negocis i que inclouen "l'ús reiterat de les plataformes oficials de xarxes socials israelianes per llançar insults" contra el president sud-africà, Cyril Ramaphosa, i "l'omissió deliberada d'informar" el govern sobre "suposades visites d'alts funcionaris israelians".
Sud-àfrica entén que aquestes accions "representen un greu abús del privilegi diplomàtic i una violació fonamental de la Convenció de Viena", i perjudiquen "sistemàticament la confiança i els protocols essencials per a les relacions bilaterals", per la qual cosa dona a Seidman 72 hores per abandonar el país.
"Instem el Govern israelià a garantir que la seva futura conducta diplomàtica mostri respecte cap a la República i els principis establerts d'interacció internacional", afegeix el Govern sud-africà.