Un submarí nuclear rus fa un assaig amb míssils de creuer a l'oceà Pacífic

MADRID 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'armada de Rússia ha anunciat aquest dijous que un dels seus submarins nuclears ha dut a terme un assaig amb míssils de creuer a l'oceà Pacífic, en unes maniobres en què la zona "s'ha tancat a vaixells i avions civils".
"El submarí de propulsió nuclear Novosibirsk de la flota del Pacífic ha llançat míssils de creuer a l'oceà Pacífic en unes maniobres rutinàries", ha manifestat el Ministeri de Defensa rus en un breu comunicat publicat a través de les xarxes socials.
Així, ha especificat que s'ha disparat un míssil de creuer Onyx contra "un objectiu naval que simulava un vaixell enemic" i que estava situat a 170 quilòmetres de distància, mentre que el segon objectiu, a més de 1.200 quilòmetres, ha estat destruït per un míssil Kalibr.
"Els vaixells i embarcacions de la flota del Pacífic han garantit la seguretat a la zona de tir i han tancat aquest espai a les embarcacions i aeronaus civils", ha dit el ministeri, que ha publicat a més un vídeo de les maniobres.