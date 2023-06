Stoltenberg viatja aquest cap de setmana a Turquia per mirar de desbloquejar l'entrada de Suècia a l'OTAN

BRUSSEL·LES, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, viatjarà dissabte a Turquia, on s'estarà fins diumenge, per tractar amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, l'entrada de Suècia a l'Aliança Atlàntica, bloquejada des de fa mesos pel veto d'Ankara.

Segons ha confirmat l'Aliança Atlàntica en un comunicat, el cap polític de l'OTAN assistirà a la cerimònia d'inauguració del nou mandat d'Erdogan com a president, després de guanyar per cinc punts en la segona volta el líder del Partit Republicà del Poble, Kemal Kiliçdaroglu.

La visita de Stoltenberg s'interpreta com una maniobra per redoblar la pressió sobre Turquia i per tancar el tràmit d'adhesió de Suècia a l'OTAN un cop ja han passat les eleccions presidencials.

L'ingrés de Suècia s'ha endarrerit durant mesos per les reticències d'Ankara, que addueix falta de cooperació del país nòrdic en la lluita contra el terrorisme kurd. Després de superar tots els terminis previstos, ara els aliats aspiren que Suècia sigui membre de ple dret de cara a la cimera de líders que se celebra a Lituània els dies 11 i 12 de juliol.