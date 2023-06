Stoltenberg (OTAN) rebutja obrir negociacions per imposar una pau "dictada per Rússia"

Les armes nuclears a Bielorússia avalen l'accés d'Ucraïna a l'OTAN, segons el seu secretari general



MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha manifestat el seu rebuig a obrir negociacions de pau entre Ucraïna i Rússia en aquests moments perquè no pot ser una pau "dictada per Rússia".

"Tots volem que aquesta guerra acabi, però perquè la pau sigui duradora ha de ser justa", ha afirmat Stoltenberg en una entrevista publicada aquest diumenge pel periòdic alemany 'Welt am Sonntag'.

"La pau no pot significar congelar el conflicte i acceptar un acord dictat per Rússia. Solament Ucraïna pot definir els termes que són acceptables", ha afegit.

En aquest sentit, ha destacat que els èxits militars ucraïnesos reforcen la posició negociadora de Kíev: "Com més territori pugui alliberar Ucraïna, millors cartes tindrà en la taula de negociació per aconseguir una pau justa i duradora".

Pel que fa al recent desplegament d'armes nuclears tàctiques russes a Bielorússia, Stoltenberg creu que suposen un aval de reforç per a la petició d'Ucraïna d'accedir a l'Aliança, encara que ha descartat que pugui haver-hi una "via ràpida" com havia especulat a principis de setmana.

"El futur d'Ucraïna està a l'OTAN, però la prioritat ara és que Ucraïna es reafirmi com a Estat sobirà i independent. En cas contrari no hi ha opcions de debatre el seu ingrés", ha argumentat. "Hem d'assegurar-nos que quan aquesta guerra acabi hi hagi un acord creïble per a la seguretat d'Ucraïna perquè Rússia no pugui rearmar-se i tornar a atacar. Cal trencar el cicle de l'agressió russa", ha defensat.

Stoltenberg ha destacat que a la cimera de l'OTAN que se celebrarà al juliol a Vílnius s'aprovarà un nou paquet d'ajuda que contempla que Ucraïna aconsegueixi els estàndards de l'OTAN en el futur i que preveu en particular intensificar les relacions polítiques. "Això aproparà més Ucraïna a l'OTAN", ha subratllat.