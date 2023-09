Stoltenberg diu que Ucraïna està "guanyant terreny gradualment" i lloa la cooperació entre la UE i l'OTAN

BRUSSEL·LES, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat aquest dijous que l'exèrcit ucraïnès està "guanyant terreny gradualment" a les tropes russes que es troben desplegades al país des de l'inici de la invasió el febrer del 2022, i ha subratllat la importància de la cooperació entre la Unió Europea i l'Aliança Atlàntica per posar fi a la guerra.

Així s'ha pronunciat durant una intervenció davant la Comissió d'Afers Exteriors del Parlament Europeu, en la qual ha reivindicat que el suport a Ucraïna "ha de continuar". "Són combats durs, però han estat capaços de trencar la línia de defensa russa, i això mostra la importància de la nostra ajuda i la nostra disposició a continuar fent-los costat", ha assegurat.

Stoltenberg, que ha recalcat que les dues institucions són diferents però "tenen molt en comú", ha destacat que "la guerra d'Ucraïna ha fet que aquesta cooperació sigui encara més important". "És la guerra més brutal que hem vist, la guerra més gran que hem vist a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i això fa que sigui encara més important que estiguem units", ha dit.

"Ningú va dir que això seria fàcil. Era clar que seria una ofensiva difícil i sagnant perquè, com hem vist, els russos han preparat les línies de defensa amb trinxeres i obstacles per fer front als tancs i mines. Quantitats enromes de mines. Difícilment hi ha hagut més mines en un camp de batalla en tota la història, així que era obvi que seria extremadament difícil, però els ucraïnesos han decidit llançar aquesta contraofensiva per alliberar territori, i estan fent progressos", ha incidit.

Per Stoltenberg, és important recordar que l'exèrcit rus "solia ser el més fort del món", si bé ara "és el segon més fort d'Ucraïna", un fet que ha qualificat d'"impressionant". "Hem de recordar que al principi de la invasió els experts creien que Kíiv cauria en qüestió de dies i Ucraïna en qüestió de setmanes", ha puntualitzat.

"La realitat és que els ucraïnesos estan superant contínuament les expectatives i hem de recordar quina és la nostra responsabilitat. La nostra responsabilitat és la de fer-los costat. No podem asseure'ns aquí a Brussel·les, a la seu de l'OTAN, i dir-los com lluitar", ha expressat després d'incidir en la rellevància d'"invertir en armes per garantir la pau".