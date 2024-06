Stoltenberg diu que 23 països OTAN arribaran aquest any a l'objectiu del 2 per cent del PIB en despesa militar

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha destacat aquest dilluns després de reunir-se amb el president nord-americà, Joe Biden, que fins a 23 dels 32 països membres de l'Aliança compliran aquest mateix any amb l'objectiu d'invertir en defensa el 2 per cent del PIB.

"Avui he pogut escoltar una nova xifra que indica que 23 membres de l'OTAN gastaran aquest any en defensa el 2 per cent o més" del Producte interior brut (PIB), ha explicat Stoltenberg des de la Casa Blanca després de reunir-se amb el president nord-americà, Joe Biden.

Biden, per la seva banda, ha destacat que aquesta xifra de països "s'ha doblat" des que va assumir la Presidència nord-americana al gener del 2021, i ha assegurat que la cimera de l'Aliança del proper mes a Washington servirà per "construir" més a partir dels progressos realitzats.

Aquest increment es deu a un augment de fins al 18 per cent en la despesa en defensa de Canadà i dels membres europeus de l'OTAN, "el major increment en dècades". Aquests números impliquen, a més, que s'ha duplicat en quatre anys el nombre de membres que arriben a l'objectiu del 2 per cent, compromès fa una dècada.

Stoltenberg ha aprofitat a més per donar les gràcies a Biden pel seu "lideratge" i el seu "fort compromís amb l'OTAN", ha ressaltat l'organització en un comunicat que ha destacat que l'OTAN fa més forta als Estats Units "defensant els seus interessos".

"L'OTAN es va fundar fa 75 anys. Algunes de les lliçons que vam aprendre llavors, i en mantenir-nos units per defensar-nos i dissuadir a Rússia, han estat transcendentals. Junts hem dissuadit l'agressió russa a Europa. Ens vam mantenir ferms en el flanc oriental de l'OTAN, deixant clar que defensarem cada (...) territori (de l'Aliança)", ha afegit el mandatari.

D'altra banda, Stoltenberg ha ressaltat que "Biden té la funció més important en la història del món". "És un gran líder. També és un gran home. Estic molt orgullós d'ell", ha ressaltat.

En quant a Ucraïna, el secretari general de l'OTAN ha destacat que caldrà seguir donant suport a llarg termini a Kíiv perquè "com més fort és aquest suport, abans acabarà la guerra de Rússia".