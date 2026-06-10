Starmer subratlla que res justifica la violència i que la llei caurà sobre els autors dels atacs a Belfast

Europa Press/Contacto/Jacqueline Lawrie
MADRID 10 juny (EUROPA PRESS) -
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha condemnat els aldarulls racistes de les darreres hores a Belfast, Irlanda del Nord, arran de l'atac d'un ciutadà sudanès contra un britànic, que ha perdut un ull i ha patit diverses ganivetades al coll, i ha assenyalat que res justifica la violència i que els responsables d'aquests actes seran portats davant la llei.
"Les escenes a Belfast aquesta nit han estat impactants i completament inacceptables. No hi ha justificació per a la violència i el desordre que hem vist a les nostres comunitats, ni per als qui ho han encoratjat", ha dit Starmer en un missatge per les xarxes socials.
El líder britànic destaca que algunes persones han estat atacades pel seu origen. "No ho toleraré. Els responsables d'aquests actes sentiran tot el pes de la llei", ha dit, alhora que ha demanat "calma" a la ciutadania i deixar actuar a la policia.
El primer ministre ha agraït a la Policia d'Irlanda del Nord i als serveis d'emergència "la seva valentia en mantenir les persones fora de perill", i també a les autoritats locals, com la ministra principal del territori, Michelle O'Neill, per abordar la situació.