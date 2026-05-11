Starmer reconeix "frustració" però diu que si dimiteix sumirà "en el caos" el Regne Unit

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha reconegut aquest dilluns "frustració" amb la seva figura arran dels mals resultats del Partit Laborista en les eleccions municipals, tot i que ha rebutjat dimitir i ha apostat per capgirar la situació, després d'incidir que si plegués sumiria "en el caos" el Regne Unit.
"Hi ha frustració arreu del país amb l'statu quo, que no està funcionant. Hi ha frustració perquè la política no funciona a massa gent. I sí, també hi ha certa frustració amb mi; ho reconec", ha assegurat Starmer en una conferència de premsa en la qual ha abordat la caiguda del seu partit en uns comicis locals en els quals ha guanyat terreny la formació d'ultradreta Reform UK, de Nigel Farage.
En tot cas, el primer ministre britànic ha assenyalat que aquest sentiment s'ha anat "acumulant durant moltíssims anys entre persones que senten que la seva vida no millora", per la qual cosa ha insistit a capgirar la situació, tant des del govern com el seu propi partit, on aquests resultats han tornat a posar en dubte el seu lideratge.
Amb tot, Starmer ha descartat una dimissió, després d'apuntar que el constant canvi de líders durant l'etapa del Partit Conservador, amb quatre primers ministres en cinc anys, entre 2019 i 2024, només va empitjorar la situació dels ciutadans britànics.
"Assumeixo la responsabilitat de no plegar, de no sumir el nostre país en el caos en el qual els conservadors el van enfonsar una vegada i una altra, un caos que va provocar un greu perjudici a aquest país", ha indicat.