Starmer diu estar "llest i disposat" a enviar tropes britàniques a Ucraïna si s'arriba a un acord de pau

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha afirmat aquest diumenge que està "llest i disposat" a enviar tropes britàniques a Ucraïna en cas que s'assoleixi un acord de pau amb Moscou i amb l'objectiu de garantir la seguretat de Kíiv, quan queda una setmana perquè faci tres anys de la invasió russa d'Ucraïna, que va començar el 24 de febrer del 2022 per ordre del president de Rússia, Vladímir Putin.

"El Regne Unit està disposat a exercir un paper de lideratge en les garanties de seguretat d'Ucraïna. Això inclou més suport a l'exèrcit ucraïnès, al qual el Regne Unit ja ha compromès 3.000 milions de lliures (3.600 milions d'euros) a l'any fins al 2030, però també vol dir estar llest i disposat a contribuir a les garanties de seguretat enviant les nostres pròpies tropes al terreny si cal", ha escrit a 'The Telegraph'.

Starmer ha assegurat que aquesta proposta no l'ha anunciat "a la lleugera" perquè sent "profundament la responsabilitat que comporta posar potencialment en perill els militars britànics", però considera que "qualsevol paper que s'exerceixi per ajudar a garantir la seguretat d'Ucraïna ajuda a garantir la seguretat" del continent europeu, i també la del Regne Unit.

En aquest sentit, ha apostat perquè Europa faci "un pas més per satisfer les exigències de la seva pròpia seguretat" a través d'un augment de la despesa en defensa i "assumir un paper més important a l'OTAN". "Rússia continua en guerra i Ucraïna lluitant per la seva llibertat, per la qual cosa no hem de cedir i aconseguir l'equipament que els ucraïnesos necessiten al front. Mentre continuï la lluita, hem de dituar Ucraïna en la posició més forta possible abans de qualsevol negociació", ha expressat.