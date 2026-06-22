Starmer dimiteix com a primer ministre del Regne Unit

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha dimitit aquest dilluns com a primer ministre, després d'assenyalar que ha escoltat el qüestionament intern del seu lideratge del Partit Laborista, després de mesos de crítiques i polèmiques que han posat fi a la seva etapa després de guanyar les eleccions el juliol del 2024.
"La pregunta que es planteja ara el meu partit és si soc la persona més adequada per liderar-nos de cara a les pròximes generals. He escoltat la resposta del meu grup parlamentari i l'accepto de bon grat", ha expressat a les portes de la seu del govern a Downing Street.
Segons ha dit, totes les decisions que ha pres sempre han buscat "anteposar" l'interès del Regne Unit. "Per això dimitiré com a líder del Partit Laborista", ha indicat.
"Aquest matí he parlat amb Sa Majestat el Rei per informar-lo de la meva decisió", ha afirmat.
Starmer ha travessat aquest cap de setmana un crucial període de reflexió amb la seva família en una residència a Chequers enmig dels rumors sobre la possibilitat que pogués plegar després de setmanes de pressions perquè deixi el càrrec i aplani el camí a unes primàries.