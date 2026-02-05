Starmer demana perdó per haver-se cregut "les mentides" de Mandelson

MADRID 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha demanat perdó aquest dijous a les víctimes del delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein per haver-se cregut "les mentides" del polític laborista i exambaixador als Estats Units, Peter Mandelson, vinculat estretament al multimilionari nord-americà.
En un acte a Hastings, al sud del Regne Unit, Starmer ha reconegut que les víctimes d'Epstein "han viscut amb un trauma que la majoria ni tan sols pot entendre", i "l'han hagut de reviure una vegada i una altra". "Han vist com la rendició de comptes s'endarreria i, massa sovint, se'ls hi negava", ha assegurat.
En aquest sentit, ha demanat disculpes públicament per la confiança dipositada en Mandelson, figura laborista vinculada durant anys a Epstein. "Demano perdó pel que se'ls va fer. Demano perdó perquè tantes persones amb poder els van fallar i demano perdó per haver-me cregut les mentides de Mandelson i haver-lo nomenat", ha afirmat, enmig de la polèmica al país pel cas de l'exambaixador a Washington.
També ha entonat el mea culpa perquè "fins i tot ara" les víctimes "estan obligades a veure com aquesta història es torna a desenvolupar en públic".