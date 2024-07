Starmer assegura a Abbas que continua ferm en la seva intenció de reconèixer Palestina

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El nou primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha traslladat aquest diumenge al president palestí, Mahmud Abbas, que continua ferm en la seva intenció de reconèixer l'Estat de Palestina com reflecteixen els principis de campanya del Partit Laborista que representa.

Durant la conversa telefònica mantinguda aquest diumenge entre tots dos, Starmer ha declarat que la seva "política sobre el reconeixement (de Palestina), defensada des de fa molt temps per garantir la seva legitimitat internacional i contribuir a un procés de pau, no ha canviat i que es tracta del dret innegable de tots els palestins".

En la conversa, la primera entre tots dos des que Starmer va assumir el càrrec aquest passat divendres després de les eleccions generals de dijous, marcades per un aclaparador triomf laborista, el nou primer ministre ha informat a Abbas sobre les seves prioritats per a la regió, entre les quals la consecució d'un alto el foc i la tornada dels ostatges en mans de les milícies palestines.

A més, el primer ministre Starmer també s'ha fixat com a objectiu facilitar "un increment i una acceleració de l'ajuda humanitària, a banda del suport financer per a l'Autoritat Palestina", segons un comunicat publicat per Downing Street.

Per la seva banda, Abbas ha afirmat la seva disposició a treballar amb el primer ministre britànic "per aconseguir la pau mitjançant una solució de dos estats basada en la legitimitat internacional", i ha reclamat "la importància del reconeixement britànic de l'Estat de Palestina", segons un comunicat publicat per l'agència oficial de notícies palestina WAFA.

"El president palestí ha expressat la seva confiança en què la formació del nou govern britànic contribuirà a enfortir les relacions mútues d'amistat i cooperació entre els dos pobles amics, i ha desitjat èxit al seu govern en els esforços per al progrés i la prosperitat al seu país", afegeix el comunicat.