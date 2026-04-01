Starmer anuncia una cimera amb aliats per estudiar mesures per reobrir l'estret d'Ormuz

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha anunciat aquest dimecres una cimera a finals d'aquesta setmana amb aliats per estudiar "mesures diplomàtiques i polítiques" que contribueixin a reobrir l'estret d'Ormuz, pas estratègic per al comerç global de petroli que està sent escenari d'atacs en el context de la guerra de l'Iran.
"Estem explorant totes i cadascuna de les vies diplomàtiques que hi ha al nostre abast", ha informat el dirigent britànic en una conferència de premsa a Londres en la qual ha reivindicat els contactes en el si del G7 i amb caps d'Estat Major d'una coalició de 35 països per actuar de manera coordinada en favor de la seguretat marítima.
En aquest context, ha anunciat una reunió a finals d'aquesta setmana afavorida pel Ministeri d'Exteriors britànic "que reunirà aquests països per primera vegada". "Avaluarem totes les mesures diplomàtiques i polítiques viables que puguem adoptar per restablir la llibertat de navegació, garantir la seguretat dels vaixells i mariners atrapats i reprendre el moviment de mercaderies essencials", ha assenyalat.
Starmer ha indicat que el següent pas de la coalició serà convocar càrrecs militars per "coordinar capacitats" i fer que l'estret d'Ormuz "sigui accessible i segur", tot i que ha fixat aquest horitzó per quan "cessin els combats".
"Haig de ser sincer amb la gent: això no serà fàcil", ha dit sobre la tasca de reobrir el pas d'Ormuz, després d'apuntar que el principal factor per a la lliure navegació té a veure amb la durada del conflicte a l'Iran però que no necessàriament està vinculat a la fi de la guerra i a la reobertura. "Les dues coses no necessàriament van de la mà", ha assenyalat.
Amb tot, ha demanat no assumir que una rebaixa de la intensitat del conflicte "impliqui necessàriament" la reobertura total de l'estret que controla Teheran. "Per això estem passant al següent nivell de planificació en relació amb Ormuz", ha subratllat, després d'indicar que aquesta iniciativa també ha d'implicar Washington.
Sobre les contínues friccions amb el president nord-americà, Donald Trump, per la manca d'implicació del Regne Unit i altres països europeus en la guerra a l'Iran, Starmer ha insistit que malgrat "la pressió i el soroll" ha d'actuar en defensa de l'interès britànic "en totes les decisions" que adopti. "He estat absolutament clar en que aquesta no és la nostra guerra i no ens hi deixarem arrossegar", ha resolt.