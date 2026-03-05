Sri Lanka recupera més de 80 cossos del buc de guerra iranià enfonsat per un torpede dels EUA

Europa Press/Contacto/Sri Lankan Department of Gov
MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -
L'Armada d'Sri Lanka ha anunciat aquest dijous que ha recuperat més de 80 cossos que es trobaven a bord del buc iranià enfonsat en la vespra per un torpede llançat pels Estats Units en aigües internacionals al sud de la sobirania ceilandesa.
Les forces navals del país insular han confirmat la troballa y recuperació dels cadàvers de 84 persones després de l'enfonsament del buc IRIS Dena, segons ha recollit el portal de notícies ceilandés Ada Derana.
El buc, a bord del com s'estima que hi havia prop de 180 persones, es va començar a enfonsar després d'haver estat atacat per un torpede nord-americà 40 milles nàutiques (uns 74 quilòmetres) al sud de la illa, després del que des de l'embarcació es va emetre una trucada de socors que va portar a l'Armada d'Sri Lanka a intervenir i rescatar a almenys 32 persones.