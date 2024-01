Sostreuen des d'Espanya dades de més de 260 periodistes que cobreixen la Presidència mexicana

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Mèxic ha informat aquest dilluns que s'han sostret des d'Espanya les dades personals de 263 periodistes que estaven acreditats a la Presidència mexicana per ingressar en les rodes de premsa diàries d'Andrés Manuel López Obrador, si bé ha negat que es tracti d'un 'hackeig'.

El portaveu presidencial Jesús Ramírez Cuevas i la secretaria de Governació Luisa María Alcalde Luján han explicat en una roda de premsa que el 22 de gener una persona va ingressar en el sistema amb un usuari i una contrasenya vàlids d'una persona que treballava pel Govern mexicà des d'una adreça IP registrada a Espanya.

Per aquesta raó, el sistema no va emetre una alerta d'"extracció il·legal", l'usuari amb el qual es va registrar era d'un treballador que ja no es troba en aquest àrea des de fa "menys de dos anys". No obstant això, el Govern va tenir constància de la substracció divendres passat quan es van publicar part de les dades en xarxes socials.

Ramírez ha remarcat que l'Executiu garanteix la seguretat dels periodistes víctimes de l'"extracció il·legal de dades", ha anunciat que presentarà les "denúncies penals corresponents" davant la Fiscalia General i el mecanisme de protecció a periodistes s'ampliarà pels qui sol·licitin suport".

"Des que es va tenir coneixement de l'extracció, es va activar el protocol nacional de gestió d'incidents cibernètics, es posarà a la disposició dels periodistes afectats el Mecanisme de Protecció i seran notificats de manera individual", ha indicat.

Hores abans d'aquesta roda de premsa, López Obrador va confirmar per primera vegada que va haver-hi un 'hackeig' a la Presidència: "Sí, va fallar la seguretat o van ser molt bons els hackers", havia declarat davant les preguntes de la premsa.

El 26 de gener, periodistes i l'organització Artículo 19 van denunciar que durant un fòrum en línia es va filtrar una base de dades amb noms, contactes, identificacions, fotografies i més informació dels assistents a les conferències del mandatari mexicà.