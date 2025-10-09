S'ordena analitzar els telèfons de Milei i la seva germana requisats en l'escàndol de la criptomoneda

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia d'Argentina ha ordenat aquest dimecres analitzar el contingut dels telèfons mòbils del president del país, Javier Milei, i de la secretària de Presidència, la seva germana Karina Milei, en el marc de la investigació per l'escàndol de la criptomoneda Libra, que va créixer de forma exponencial després que el mandatari la promocionés a xarxes socials i a continuació va quebrar, generant enormes pèrdues econòmiques en els inversors.
El fiscal federal Eduardo Taiano ha ordenat el peritatge dels aparells per determinar si va haver-hi comunicació entre el president Milei i els socis de Libra, Hyden Mark Davis, Mauricio Novelli i Manuel Terrones; i al seu torn, si aquests van intercanviar missatges i/o trucades amb Karina Milei, que en aquest moment assessorava a la Comissió Nacional de Valors, recull el diari 'Pàgina 12'.
El magistrat ha disposat així conèixer totes les converses, individuals i grupals, en totes les aplicacions de missatgeria utilitzades pels germans Milei així com els seus missatges de text.