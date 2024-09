La Societat de Presos Palestins denuncia que 61 periodistes estan detinguts

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

La Societat de Presos Palestins ha denunciat aquest dilluns que 61 periodistes palestins estan detinguts en presons israelianes, dels quals 52 van ser arrestats després dels atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) del 7 d'octubre del 2023, que es van saldar amb 1.200 morts i 240 ostatges.

L'organització també ha informat que Israel ha detingut 98 periodistes en el mateix període, inclosos 17 reporters de la Franja de Gaza, segons ha publicat el portal de notícies 'Al-Quds'.

A més a més, ha assegurat que una dotzena estan sent jutjats per presumptes delictes d'"incitació", un càrrec que està "subjecte a interpretació" i que es pot fer servir com un instrument de "repressió", segons el mateix organisme.

Així mateix, ha afirmat que entre els detinguts hi ha sis dones periodistes, entre les quals destaquen Rasha Harzala, de l'agència de notícies WAFA, i que els reporters gazians Nidal al-Wahidi i Haitham Abdul-Wahid han estat sotmesos a "desaparició forçada".