El socialista Seguro (65,77%) s'imposa al líder de l'extrema dreta portuguesa en les presidencials

Europa Press/Contacto/Henrique Casinhas
MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El candidat recolzat per l'esquerra, António José Seguro, ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials de Portugal amb un 65,77% dels vots, enfront del 34,13% obtingut per André Ventura, candidat i líder del partit d'extrema dreta Chega, una vegada completat el 94,8% de l'escrutini.
Els resultats oficials publicats pel Ministeri de l'Administració Interna del Govern portuguès inclouen a més una participació del 50,96 per cent, així com les dades de vot en blanc (3,15%) i nul (1,75%).
La jornada electoral ha estat marcada pel temporal que afecta greument al país i que fins i tot ha suscitat peticions d'ajornament del procés de votació.
Més d'onze milions i electors estaven cridats a les urnes després de la votació del 18 de gener, quan Seguro va aconseguir un 31,11% de vots i Ventura, un 23,52%.