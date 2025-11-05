El socialdemòcrata Mamdani guanya les eleccions a l'alcaldia de Nova York

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat demòcrata a l'alcaldia de Nova York, Zohran Mamdani, ha guanyat aquest dimarts per la nit les eleccions locals amb més del 50 per cent dels vots enfront de l'exgovernador demòcrata i candidat independent, Andrew Cuomo, i al republicà, Curtis Sliwa.
Amb gairebé el 98 per cent de l'escrutini en unes eleccions en les quals s'han comptabilitzat més de dos milions de vots, Mamdani s'ha fet amb el 50,4 per cent de l'electorat, enfront del 41,6 de Cuomo, recolzat pel president dels Estats Units, Donald Trump. Tots dos han quedat molt per davant del republicà Sliwa, qui ha collit poc més d'un 7 per cent de suports, segons les dades de la Junta Electoral de Nova York.
Mamdani s'ha convertit d'aquesta manera en el primer alcalde musulmà de la ciutat més poblada del país, superant el milió de vots i s'ha reivindicat com un líder "jove, musulmà, socialista democràtic".