Smotrich insta a l'ocupació de Gaza i demana un pla de "migració voluntària" per als palestins

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Finances d'Israel, Bezalel Smotrich, ha defensat aquest dilluns que el seu país "pot i ha d'ocupar la Franja de Gaza" i ha fet una crida explícita a l'expulsió dels palestins d'aquest territori, un projecte que també anima a implantar a Cisjordània.

"És possible crear una situació en la qual Gaza tingui menys de la meitat de la població actual d'aquí a dos anys", ha declarat en una reunió del Consell Yesha, l'organització que aglutina les diverses associacions de colons jueus a la Cisjordània ocupada i Jerusalem Est.

Per fer-ho, segons ha plantejat el polític ultranacionalista, el Govern israelià ha de promoure la "migració voluntària", un projecte que serviria de "model" per a la resta de territoris palestins ocupats.

"No hem de tenir por d'aquesta paraula (ocupació)", ha assenyalat durant una trobada de la qual s'ha fet ressò 'The Times of Israel'.

No és la primera vegada que Smotrich opta per l'ocupació total de Gaza. La setmana passada, va expressar el seu rebuig a un acord de pau que requereixi la retirada de l'exèrcit israelià i va plantejar, en canvi, ocupar el nord de la Franja fins que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) alliberi els prop de cent ostatges que encara continuen captius a l'enclavament palestí des del 7 d'octubre del 2023.