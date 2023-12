Síria registra més de 4.300 morts al llarg de l'any, la xifra més alta des del 2020 en el marc de la guerra

MADRID, 31 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys 4.360 persones han mort, entre les quals gairebé 1.900 civils, al llarg de l'any 2023 a Síria, la qual cosa suposa la xifra més alta de víctimes des del 2020 en el marc d'una guerra que va començar fa ja més d'una dècada.

L'Observatori Sirià per als Drets Humans ha indicat que el nombre és superior que el registrat durant a l'any anterior, quan van morir 3.825 persones, el nombre més baix des de l'inici del conflicte armat el 2011.

Entre els 1.889 civils morts aquest any hi ha, a més, 241 dones i 307 nens, tal com ha assenyalat l'ONG, amb base al Regne Unit i amb informants a territori sirià.

Així, l'organització ha lamentat que malgrat tots els intents per arribar a solucions i "deixar d'alterar el futur dels sirians i de les resolucions i treves del Consell de Seguretat, (...) el vessament de sang continua a sòl sirià i les massacres i combats continuen".

"Fem una crida, un cop més, a les parts per treballar seriosament i contínuament amb totes les seves capacitats per aturar el vessament de sang del poble sirià, que es va enfrontar a la tirania i la injustícia per poder aconseguir un Estat de democràcia, llibertat, justícia i igualtat", ha puntualitzat.

En aquest sentit, ha posat l'accent en què els "responsables de crims, violacions i atrocitats contra el poble sirià siguin portats davant la justícia" i ha renovat el seu compromís a continuar documentant les violacions de Drets Humans que es donen sobre el terreny.