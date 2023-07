Mor en un atac nord-americà un dels més alts responsables d'Estat Islàmic en l'est de Síria

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat aquest diumenge la mort en un atac aeri d'Usama al Muhayir, un dels líders més destacats de l'organització gihadista Estat Islàmic en l'est de Síria.

L'atac nord-americà va ocórrer divendres passat 7 de juliol, segons ha fet saber en un comunicat el comandant nord-americà del Comandament Central, el general Michael Kurilla.

En la mateixa nota els Estats Units ha precisat que l'atac va ser efectuat per un avió no tripulat MQ-9 Reaper que prèviament havia estat objectiu de "un assetjament de dues hores per part d'avions de combat russos". Rússia és aliada del Govern sirià en el conflicte del país.