Síria.- L'Exèrcit d'Israel bombardeja posicions de l'antic règim d'Al Assad al nord-est de Síria

MADRID 3 març (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han informat aquest dilluns que han dut a terme un atac contra posicions militars situades al nord-est de Síria vinculades a l'antic règim de Bashar al Assad, deposat a principis de desembre després d'una ofensiva de rebels i gihadistes que ara governa el país amb Ahmed al Shara al capdavant.

Segons ha precisat l'Exèrcit sirià, els atacs s'han concentrat a la zona de Qardaha, situada a la governació de Latakia, prop de la costa siriana i considerada com un dels últims bastions dels afins a Al Assad, que es va exiliar a Rússia després de caure derrotat per la revolta encapçalada per Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

"A causa de recents esdeveniments a la zona, es va decidir atacar la infraestructura del lloc. Les FDI continuen monitoritzant el que succeeix a Síria i faran tot el necessari per protegir als ciutadans de l'Estat d'Israel", ha afegit l'Exèrcit d'Israel en un breu comunicat a la seva pàgina web.

Per la seva banda, l'Observatori Sirià per als Drets Humans, organisme amb seu a Londres i informants al país, ha informat que s'han registrat explosions al port de Tartús, diversos quilòmetres al sud de la zona on Israel ha confirmat el seu atac. Segons l'Observatori, la població civil ha rebut missatges d'alerta als seus telèfons mòbils.

"Coincidint amb el vol d'una aeronau desconeguda, es va sentir una explosió prop del port de Tartús i es van aixecar columnes de fum", ha denunciat l'Observatori Sirià. L'agència siriana de notícies SANA també ha confirmat que "avions d'ocupació israelians" han dut a terme atacs a Tartús.