França repatria a 25 menors i deu dones de camps de presoners d'Estat Islàmic a Síria

El Govern de França ha anunciat aquest dimarts que ha repatriat 25 menors d'edat i deu dones que es trobaven en un camp de presoners d'Estat Islàmic a Síria.

Segons un comunicat del Ministeri d'Exteriors francès, les autoritats del país han lliurat als menors als serveis d'atenció a la infància per a que rebin seguiment mèdic i social.

Així mateix, han assenyalat que les dones, totes elles adultes, han estat lliurades a les autoritats judicials competents.

París ha agregat un agraïment a les administració del nord-est de Síria per la seva cooperació.

Només al camp d'Al-Hawl hi ha uns 500.000 desplaçats, en la seva majoria dones i nens. La meitat dels nens tenen menys de dotze anys, per la qual cosa "no coneixen una altra vida" que l'actual, iniciada ja després que esclatés la guerra a Síria en 2011.