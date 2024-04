Síria denuncia danys materials en un atac d'Israel contra un sistema de defensa aèria

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Síria han denunciat aquest divendres danys materials en un atac amb míssils de l'exèrcit d'Israel contra un sistema de defensa aèria al sud del país, sense que ara per ara hi hagi informacions sobre víctimes, hores després que les forces israelianes han llançat un atac amb drons contra l'Iran que s'ha saldat sense danys o morts.

El Ministeri de Defensa sirià ha assenyalat en un breu comunicat publicat a Facebook que l'atac s'ha executat a les 2.55 hores (hora local). "L'enemic israelià ha llançat un atac amb míssils des del nord de la Palestina ocupada contra les nostres instal·lacions de defensa aèria al sud. L'agressió ha causat pèrdues materials", ha resolt.

Israel reconeix de manera genèrica els atacs a Síria argumentant que actua per evitar l'establiment de bases iranianes al país i l'enviament d'armes a Hezbollah per part de les autoritats de l'Iran, que donen suport a Damasc en la guerra que va esclatar el 2011.

El bombardeig ha coincidit amb l'atac amb drons d'Israel als voltants d'Esfahan (centre), en un moviment d'Israel arran dels atacs de l'Iran contra territori israelià en resposta al bombardeig contra el seu consolat a la capital de Síria, Damasc.

Les autoritats iranianes han destacat que els aparells han estat interceptats i han recalcat que l'atac s'ha saldat sense danys materials ni víctimes, sense que el Govern israelià s'hi hagi pronunciat. Fonts oficials israelianes citades per mitjans nord-americans han confirmat la responsabilitat de l'atac, mentre que fonts nord-americanes han dit que Washington n'havia estat notificat i que "no hi ha donat suport".