Síria denuncia un bombardeig de l'exèrcit d'Israel contra un vehicle a Damasc

L'Observatori Sirià dels Drets Humans atribueix l'atac a un dron israelià i afirma que almenys hi ha un mort

MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Síria han denunciat aquest dimarts un nou bombardeig executat per l'exèrcit d'Israel contra un vehicle en una carretera situada als voltants de l'aeroport de la capital, Damasc.

Fonts de la Policia de Damasc han indicat en unes declaracions concedides a l'agència estatal siriana de notícies SANA que la zona ha estat objecte d'"una agressió israeliana" sense pronunciar-se sobre possibles víctimes.

L'Observatori Sirià dels Drets Humans, amb seu a Londres i informants al país, ha afirmat que l'atac s'ha perpetrat amb un dron contra un vehicle que circulava prop d'Aqraba, abans de recalcar que una persona ha mort en el bombardeig.

L'exèrcit d'Israel, que ara com ara no s'ha pronunciat, ha executat desenes de bombardejos els darrers mesos en territori sirià argumentant que actua contra el partit-milícia xiïta Hezbollah i per evitar l'expansió de la influència de l'Iran, un dels principals aliats de Damasc.