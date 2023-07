MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Singapur han procedit aquest divendres amb l'execució de Saridewi Djamani, que estava condemnada a mort per la seva implicació en el tràfic de trenta grams d'heroïna, convertint-se així en la primera dona executada al país en gairebé 20 anys.

Malgrat les protestes de grups de Drets Humans, l'Oficina Central de Narcòtics (CNB) de Singapur ha anunciat l'execució de la pena capital a l'acusada, de 45 anys, per haver violat la Llei sobre Ús Indegut de Drogues.

Aquesta llei preveu la pena de mort si la quantitat traficada és superior a 15 grams, per la qual cosa, malgrat l'acusada va apel·lar la seva sentència, el tribunal d'apel·lació la va desestimar.

L'oficina ha criticat en un comunicat que Djamani ha traficat amb més del doble de la quantitat permesa, "suficient per alimentar l'addicció d'uns 370 abusadors durant una setmana". Així, ha remarcat que la pena capital s'utilitza "únicament" per als delictes més greus, com el tràfic de quantitats significatives de drogues que causen danys molt greus, no només als toxicòmans individuals".

"La pena capital és part de l'estratègia integral de prevenció de danys de Singapur que es dirigeix tant la demanda com a l'oferta de drogues", indica la missiva de l'organisme.

Segons grups locals de Drets Humans, Djamani és la primera dona executada a Singapur des de l'any 2004. No obstant això, és la segona persona executada aquesta setmana i la quinzena des que el Govern va reprendre les execucions a principis de 2022.