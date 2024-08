El sindicat UAW demanda a Trump i Musk per amenaçar amb intimidar a treballadors que es declarin en vaga

MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicat nord-americà Treballadors de l'Automoció Units (UAW, per les seves sigles en anglès) ha presentat càrrecs laborals federals contra l'expresident i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, i el propietari de la xarxa social X, Elon Musk, per amenaçar amb intimidar a treballadors que es declarin en vaga.

UAW ha indicat que "després d'importants retards tècnics a X, abans Twitter, Trump i Musk van tenir una conversa desorganitzada i confusa el dilluns a la nit davant més d'un milió d'oïdors en la qual van advocar per l'acomiadament il·legal dels treballadors en vaga", per la qual cosa ha recordat que segons la llei els treballadors no poden ser acomiadats per fer vaga, i amenaçar amb fer-ho és il·legal segons la Llei Nacional de Relacions Laborals.

"Mira, veig el que fas. Entres i dius: Vols deixar-ho? Es declaren en vaga. No esmentaré el nom de l'empresa, però es declaren en vaga i tu dius: Està bé, marxeu tots, us en aneu tots. Així que tots vosaltres marxeu", va dir Trump mentre que Musk reia de les seves declaracions.

Davant d'això, el president d'UAW, Shawn Fain, ha dit que aquestes declaracions per part de l'expresident són un exemple de quan des dels sindicalistes diuen que "Trump és un esquirol" o que "s'oposa a tot el que defensa" el seu sindicat. "Sempre estarà en contra que els treballadors es defensin a sí mateixos, i sempre estarà del costat de multimilionaris com Musk", ha manifestat.

"Tant Trump com Musk volen que la classe treballadora segui i calli, i riuen d'això obertament. És repugnant, il·legal i totalment predictible per part d'aquests dos pallassos", ha conclòs Fain.

La campanya de Trump ha considerat que aquesta mesura es tracta d'una orquestració política per part de "caps amb interessos especials demòcrates". "Aquesta demanda frívola és una maniobra política desvergonyida destinada a erosionar el suport aclaparant que té el president Trump entre els treballadors nord-americans", ha sostingut l'assessor principal de campanya, Brian Hughes, segons ha recollit la cadena de televisió CNN.