Un sindicat de premsa de Veneçuela anuncia l'excarceració de 18 periodistes i reporters gràfics

Entre els excarcerats, dos formaven part de l'equip de premsa de María Corina Machado
Alliberat Roland Carreño, periodista i dirigent de l'opositor Voluntad Popular
MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat Nacional de Treballadors de la Premsa de Veneçuela (SNTP) ha anunciat aquest dimecres l'excarceració de 18 periodistes i reporters gràfics, detinguts en la seva majoria en el marc de les protestes que van esclatar al país llatinoamericà després de les eleccions presidencials del 28 de juliol de 2024.
El sindicat ha detallat en diverses publicacions en xarxes socials que entre els excarcerats es troba Julio Balza, reporter gràfic de l'equip de María Corina Machado, així com Gabriel González, que també forma part de l'equip de premsa de l'opositora veneçolana.
El coordinador nacional del Comitè de Drets Humans del partit Vente Venezuela, Orlando Moreno, ha confirmat a xarxes socials que Balza i González han estat excarcerats després de romandre entre reixes des de gener i juny de 2024, respectivament.
Entre els noms també es troba l'exreporter del diari 'Últimas Noticias' Ramón Centeno, detingut al febrer de 2022 mentre investigava les xarxes de narcotràfic al país, així com l'exdirector del mitjà digital Punt de Tall, Nicmer Evans, i el periodista Luis López, tots dos detinguts durant les protestes.
També han estat excarcerats Roland Carreño, periodista i dirigent de l'opositor Voluntad Popular; Rafael García Márvez, president de l'Associació de Columnistes de l'estat de Carabobo i articulista del Carabobeño; així com Leandro Palmar i Salvador Cubillán, informador i camarògraf, respectivament, detinguts durant les protestes a la ciutat de Maracaibo.
De la mateixa forma, han sortit de la presó el periodista i professor universitari Carlos Marcano; el periodista Víctor Ugas; el periodista Carlos Julio Rojas, així com la periodista Nakary Ramos i la seva parella, el camarògraf Gianni González, tots dos treballadors al portal de notícies Impacto Venezuela.
Si bé en un primer moment el sindicat havia informat de l'alliberament de 14 treballadors de la premsa, després ha confirmat altres quatre excarceracions, entre elles la d'Omario Castellanos, Ángel Godoy (redactor de Punt de Tall), Carlos Lesma (director de l'emissora Senyal 94.9 en Nova Esparta) i Mario Chávez Cohen.
El sindicat estimava que hi havia un total de 24 periodistes, comunicadors i treballadors del sector detinguts "il·legal i arbitràriament" a les presons veneçolanes.