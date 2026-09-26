El Sindicat de Llogateres exigeix aprovar aquest dimarts el 'decret Maricarmen'

Matias Chiofalo - Europa Press
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, ha afirmat aquest dissabte que el cas de la Maricarmen ha suposat un "punt de no retorn" en la lluita per l'habitatge a Espanya i ha exigit al Govern l'aprovació immediata aquest dimarts del denominat 'reial decret Maricarmen'.
En aquest sentit, ha advertit aquest dissabte en declaracions als mitjans abans de la manifestació 'Ni una Maricarmen més' que si la norma no tira endavant, l'Executiu "no té cap sentit" i hauria de plantejar-se la seva continuïtat.
Del Río ha assenyalat que el que ha passat amb aquesta llogatera "ha commogut tot el país i ha suposat un punt d'inflexió" després del qual l'organització no tolerarà que situacions similars es repeteixin.
"Ja no acceptem viure sota aquestes lleis rendistes que posen la vida per sota del lucre d'uns pocs", ha asseverat la portaveu. Durant la seva intervenció, la representant sindical ha dirigit les seves crítiques tant a l'administració autonòmica com a l'estatal.
En primer lloc, ha responsabilitzat l'Executiu regional encapçalat per Isabel Díaz Ayuso d'haver convertit la Comunitat de Madrid en un "paradís de l'especulació", recriminant-li l'organització de "fires immobiliàries per a especuladors" i la despesa de fons públics en "àtics de luxe".
Així mateix, ha acusat d'inacció el Govern central i li ha retret haver utilitzat "el dolor de la Maricarmen en la seva campanya partidista contra el PP".
"En aquest país estem governats pels voltors", ha sentenciat Del Río, subratllant que l'habitatge s'ha de tractar com un dret i no com un negoci a través d'una regulació "valenta".
CONTRACTES INDEFINITS, CONGELACIÓ DE PREUS I FI DELS DESNONAMENTS
Per avançar cap a un model que "elimini l'especulació", l'organització ha presentat als grups parlamentaris el 'reial decret Maricarmen', el text articulat del qual exigeix 4 mesures fonamentals: la implantació de contractes indefinits mitjançant la renovació automàtica, la congelació del preu dels lloguers, la fi del "frau" en els contractes de temporada i per habitacions, i una moratòria efectiva que impedeixi els desnonaments sense alternativa habitacional.
"Si no pugen els nostres sous, tampoc no finançarem els rendistes", ha emfatitzat la portaveu, que ha remarcat que la proposta normativa ja està en mans de les forces polítiques del Congrés dels Diputats.
Del Río ha fet una crida al conjunt de la ciutadania per mantenir la mobilització al carrer i convertir aquest episodi en "l'inici de la conquesta del dret a l'habitatge".