Sheinbaum veu en les paraules del Rei "un gest d'acostament" però "no és tot el que hauríem volgut"

La presidenta mexicana aposta per continuar treballant en el reconeixement de les "grans civilitzacions" que hi havia a Amèrica
MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha reconegut el "gest d'acostament" que va fer el rei Felip VI en reconèixer que hi va haver "molt d'abús" durant la conquesta d'Amèrica per part dels espanyols però ha admès que no ha estat tot el que li hauria agradat sentir, i aposta per continuar avançant en aquest procés mitjançant el diàleg.
"És un acostament del Rei que reconeixem", ha dit Sheinbaum durant la seva conferència de premsa diària en ser preguntada per les declaracions del monarca durant la visita que va fer abans de l'exposició 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' al Museu Arqueològic Nacional d'Espanya.
"No ha estat tot el que hauríem volgut però la veritat és que és un gest d'acostament" en el sentit del que li havia reclamat l'anterior president, Andrés Manuel López Obrador, en la carta al Rei del 2019 de "reconeixement d'excessos, exterminis que hi va haver durant l'arribada dels espanyols", ha valorat la mandatària mexicana, que ha reconegut que hi va haver "un refredament de les relacions" amb Espanya en no tenir resposta.
"Jo crec que cal reconèixer-ho i continuar avançant en el diàleg", ha afegit, sense voler donar per tancada la disputa ni confirmar si amb aquest gest estaria disposada a convidar el monarca a Mèxic. "Ja ho veurem, però sí que cal reconèixer el gest", ha insistit.
CRÍTIQUES DE LA DRETA ESPANYOLA
En aquest sentit, s'ha referit a la "quantitat de crítiques" que Felip VI ha rebut "del que es diu la dreta espanyola" i ha denunciat que "hi ha aquesta idea, sobretot en la dreta espanyola, que van arribar a civilitzar els indis, que els indis de Mèxic eren uns bàrbars" després de recordar les "grans matances" comeses.
Quan els espanyols van arribar al que es va anomenar la Nova Espanya, ha esgrimit, "era el territori de grans civilitzacions". "Aquí hi havia civilitzacions extraordinàries, que són l'essència del que som els mexicans".
Amb tot, després de reconèixer novament el gest de Felip VI d'anar a l'exposició i la seva declaració, "cal continuar treballant amb aquest procés de reconeixement de les grans civilitzacions que existien a Mesoamèrica i en altres parts de l'Amèrica Llatina".