Sheinbaum lidera les presidencials de Mèxic amb un ampli avantatge sobre Gálvez

Si es confirma aquesta tendència, la candidata esdevindrà la primera dona en el càrrec

MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata oficialista de Mèxic, Claudia Sheinbaum, lidera les eleccions presidencials, segons el recompte preliminar publicat per l'Institut Nacional d'Electoral (INE), amb un ampli avantatge sobre l'aspirant opositora, Xóchitl Gálvez.

Sheinbaum ha obtingut el 60 per cent dels vots, mentre que Gálvez ha obtingut el 28 per cent de les paperetes. Els resultats parcials apunten a que el tercer candidat, Jorge Álvarez Máynez, n'ha aconseguit el 8,7 per cent, d'acord amb les projeccions publicades per les empreses de sondejos, com Enkoll i Mendoza Blanco & Asociados.

Si es confirma aquesta tendència, Sheinbaum esdevindrà la primera dona al Palau Nacional de Mèxic, en un país conegut pels seus elevats índexs de violència de gènere on les taxes de feminicidis són de les més altes de la regió.

Malgrat la publicació d'aquests recomptes, la presidenta de l'INE, Guadalupe Taddei, ha demanat als actors polítics, candidats i partits "mantenir serenor i respecte pels procediments", a més d'acceptar els resultats "amb maduresa i seguretat". Així mateix, ha sostingut que el país ha viscut una "jornada històrica".

No obstant això, Gálvez ha afirmat que ha guanyat les eleccions, abans d'assenyalar que esperarà a la publicació dels resultats oficials perquè "simplement ratifiquin aquest triomf". Mentrestant, el president nacional de la formació política governamental Morena, Mario Delgado, ha declarat la victòria de Sheinbaum.

"Tenim la sort de viure en un moment estel·lar de la història del nostre país, també per a l'Amèrica Llatina i el món. Serà la primera dona presidenta de la nostra història", ha assenyalat Delgado a través del seu perfil d'X.