Sheinbaum, després de la imposició dels aranzels de Trump: "Mèxic no vol confrontació"

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha assegurat després de la imposició d'aranzels de l'executiu nord-americà que "Mèxic no vol confrontació" i ha proposat al president Donald Trump treballar de manera conjunta "si el que els EUA volen és combatre els grups delictius que trafiquen droga i generen violència", ja que "no és amb aranzels com es resolen els problemes".

"Mèxic no vol confrontació. Partim de la col·laboració entre països veïns. Mèxic no només no vol que el fentanil arribi als Estats Units, sinó enlloc. Per això, si els Estats Units volen combatre els grups delictius que trafiquen droga i generen violència, hem de treballar conjuntament de manera integral, però sempre sota els principis de responsabilitat compartida, confiança mútua, col·laboració i sobretot, respecte a la sobirania, que no és negociable. Coordinació sí; subordinació, no", ha sentenciat la mandatària en un comunicat publicat a X.

En la mateixa línia, Sheinbaum ha proposat a Trump la conformació d'una taula de treball conjunta amb els seus "millors equips de seguretat i salut pública", insistint que només "parlant i dialogant" es podrà solucionar la situació. "Res per la força; tot per la raó i el dret", ha postil·lat.

Així, la mandatària ha rebutjat "categòricament la calúmnia que fa la Casa Blanca al Govern de Mèxic de tenir aliances amb organitzacions criminals, així com qualsevol intenció ingerencista al nostre territori", retornant l'acusació al seu homòleg.

La presidenta mexicana ha subratllat el compromís del país amb la lluita contra el narcotràfic i ha etzibat que, "si en algun lloc existeix aquesta aliança és a les armeries dels Estats Units, que venen armes d'alt poder a aquests grups criminals, com ho va demostrar el Departament de Justícia dels Estats Units al gener d'aquest any".

"Si el Govern dels Estats Units i les seves agències volen atendre el greu consum de fentanil al seu país, poden per exemple combatre la venda d'estupefaents als carrers de les ciutats principals, cosa que no fan, i el rentat de diners que es genera per aquesta activitat il·legal que tant de mal ha fet a la població", ha postil·lat Sheinbaum.

Moments abans, el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha assegurat que "el Canadà està preparat" per respondre davant dels aranzels del 25% anunciats per Donald Trump, que afecten també els productes procedent del Canadà i ha afirmat que es reunirà amb la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, per abordar la situació.

Les dues declaracions arriben després que Donald Trump ha signat aquest mateix dissabte les ordres executives que va anunciar divendres la seva administració per imposar aranzels del 25% a les importacions provinents de Mèxic i el Canadà, i del 10% a les de la Xina, per la "gran amenaça dels estrangers il·legals i de les drogues mortals" com el fentanil.

La portaveu de l'executiu, Karoline Leavitt, va ser qui va confirmar divendres que els aranzels contra les importacions de Mèxic, el Canadà i la Xina entrarien en vigor aquest dissabte. Leavitt va assenyalar que "tant el Canadà com Mèxic han permès una invasió sense precedents de fentanil il·legal".

Això es produeix després que el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha reiterat als Estats Units que si finalment imposa aranzels del 25% a les importacions hi haurà una resposta "decidida" i "contundent", però "raonable" per part d'Ottawa.