Sheinbaum sobre la crisi Mèxic-Espanya: "L'important és reconèixer la força dels pobles originaris"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha dit aquest dissabte que "mai va haver" una crisi diplomàtica amb Espanya després de la petició de disculpes per la Conquesta, i que l'important és reconèixer "la força dels pobles originaris" per a Mèxic.
En unes breus declaracions a Fira de Barcelona Gran Via en arribar a la IV Reunió en Defensa de la Democràcia, s'ha pronunciat sobre les tensions entre Espanya i Mèxic després de la carta que va enviar l'aleshores president Andrés Manuel López Obrador a Felip VI exigint una disculpa pels excessos durant la Conquesta d'Amèrica, al segle XVI.
"No hi ha crisi diplomàtica, mai la hi ha hagut. El que és molt important és que es reconegui la força dels pobles originaris per a la nostra pàtria", ha contestat sobre si donava per acabat el xoc amb Espanya.
Aquest és el primer viatge de Sheinbaum a Europa des que és presidenta, i arriba després de diversos gestos d'acostament entre els dos països; primer del ministre d'Exteriors José Manuel Albares i després del rei, que recentment va reconèixer que va haver "molt abús" després de l'arribada dels espanyols al continent americà