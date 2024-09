Sheinbaum anuncia integrants del seu pròxim Govern, entre els quals hi ha nou de l'actual gabinet

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta electa de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha confirmat aquest dimecres els noms de 19 integrants del seu pròxim Govern, que començarà el proper 1 d'octubre, i entre els quals hi ha nou membres de l'actual gabinet, mancant el nomenament del ministre del cap de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) i del de la Secretaria de Marina.

Entre els quals repetiran càrrec es troben la ministra de Benestar, Ariadna Montiel, el ministre d'Hisenda, Rogelio Ramírez, i la ministra de Treball, Marath Bolaños, segons ha publicat el portal de notícies Animal Político.

D'altra banda, la ministra de Seguretat, Rosa Icela Rodríguez, passarà a la Secretaria de Governació; la ministra d'Exteriors, Alicia Bárcena, serà la titular de Medi Ambient; la ministra d'Economia, Raquel Buenrostro, passarà a ser la cap de Funció Pública; i la sotssecretària de Desenvolupament Agrari Territorial i Urbà, Edna Elena Vega, es convertirà en la secretària de la cartera.

L'exministre d'Exteriors Marcelo Ebrard passarà a ser ministre d'Economia i l'exambaixador de Mèxic davant l'ONU Juan Ramón de la Fuente serà el nou ministre d'Exteriors. A més, l'excoordinador d'assessors Lázaro Cárdenas Batel serà el cap de l'Oficina de la Presidència.

La resta de llocs del Govern han quedat repartits de la següent manera: Rosaura Ruiz Gutiérrez com a ministra de Ciència, Julio Berdegué Sagristà com a ministre d'Agricultura, Ernestina Godoy com a consellera jurídica de la Presidència, David Kershenobich com a ministre de Salut, Raquel Buenrostro Sánchez com a ministra de Funció Pública, Jesús Esteva com a ministre de Comunicacions i Transport, Mario Delgado Carillo com a ministre d'Educació, Omar García Harfuch com a ministre de Seguretat, José Antonio Peña Merino com a titular de l'Agenda Transformació Digital i Telecomunicacions i Altagracia Gómez com a cap del Consell Assessor Empresarial.