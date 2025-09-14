Set morts en un tiroteig a l'Equador

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Set persones han mort tirotejades en un billar de la ciutat de Santo Domingo, a l'interior de l'Equador, segons el recompte publicat per la Policia Nacional equatoriana.
L'incident es va produir aquest divendres a la nit, cap a les 22.30, al billar de la cooperativa Cristo Vivo, a la ciutat de Santo Domingo, a l'oest de Quito, informa la cadena Ecuavisa.
Els atacants van arribar en una camioneta i van obrir foc de manera indiscriminada contra les persones que hi havia al local. Quatre persones més van resultar ferides. Al lloc es van trobar casquets de munició de pistola i d'armes llargues.
Entre les víctimes mortals es troba un home amb antecedents per robatori, associació il·lícita i narcotràfic, la qual cosa apunta a una possible venjança.
El passat 17 d'agost van morir unes altres set persones en un altre billar d'aquesta mateixa ciutat. Llavors l'objectiu era àlies 'Rasta', presumpte cap d'un grup criminal.
Entre gener i juny s'ha informat de 4.619 homicidis a l'Equador, la qual cosa el converteix en el semestre més mortífer des que hi ha registres al Ministeri d'Interior.