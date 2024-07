El servei ferroviari francès va recuperant la normalitat després dels atacs de divendres

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

L'operadora estatal de ferrocarrils de França, SCNF, ha informat aquest dissabte que el servei de tren d'alta velocitat està recuperant a poc a poc la normalitat al país, especialment en les línies de l'est, després dels atacs de divendres que van desembocar en la paralització dels recorreguts.

SNCF va denunciar un "atac massiu" contra la seva xarxa de trens d'alta velocitat que va afectar tres de les quatre línies de la capital i va provocar que "un gran nombre de trens" hagués de ser desviat o fins i tot cancel·lat. L'empresa va demanar als viatgers posposar els viatges i no anar a les estacions a poques hores de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics.

La investigació està a mans de la Fiscalia de París amb la participació de la subdivisió antiterrorista. Els fiscals estan convençuts que s'ha tractat d'un atac coordinat, si bé de moment cap grup no s'ha atribuït la responsabilitat dels fets.

"El trànsit a l'est s'ha reprès aquest matí a les 06.30", ha fet saber SNCF en un comunicat, recollit pels mitjans gals, en el qual precisa que els seus treballadors "han estat treballant tota la nit en condicions difícils a causa de la pluja".

No obstant això, SCNF encara ha constatat retards en els desplaçaments al nord, l'oest i el sud-oest, on set de cada deu trens van amb una o dues hores per darrere de l'horari regular.

"Donada la situació, el trànsit continuarà amb interrupcions en l'eix nord, però hauria de millorar en l'eix de l'Atlàntic segons avança el cap de setmana", ha afegit l'operadora estatal.