Rússia acusa Occident d'impulsar les manifestacions contra el Govern i les últimes eleccions a Sèrbia

El Ministeri d'Exteriors de Rússia ha rebutjat aquest dilluns les manifestacions a la capital de Sèrbia, Belgrad, en contra del president Aleksandar Vucic i del resultat de les últimes eleccions legislatives, i ha acusat Occident d'estar darrere d'aquestes protestes.

"Els intents de l'Occident col·lectiu de canviar la situació al país utilitzant les tècniques dels cops del Maidán són obvis", ha dit la portaveu diplomàtica russa, Maria Zajarova, que traça així semblances entre la situació a Sèrbia i a Ucraïna el 2013.

Més d'una trentena de persones han estat detingudes i dos agents de Policia han resultat ferits en les protestes de diumenge a Belgrad fetes per exigir la repetició de les eleccions legislatives del 17 de desembre després de denúncies de manipulació de vots.

Una multitudinària protesta a la capital sèrbia va culminar amb un grup de simpatitzants de la coalició opositora Sèrbia en contra de la Violència (SPN) intentant accedir a l'Ajuntament de Belgrad. El president Vucic va parlar d'un "intent d'apoderar-se per la força" de les institucions de l'Estat serbi.

Així mateix, el mandatari serbi va rebutjar que les eleccions hagin estat manipulades, i va atribuir a factors externs l'origen de la protesta a Belgrad. A més, va recalcar que a Sèrbia "el poder canvia només en les eleccions".

El Partit Progressista Serbi (SNS) del president Vucic va obtenir prop de la meitat dels vots en els comicis legislatius, mentre que l'oposició va posar en dubte els resultats després de denunciar unes 450 casos d'irregularitats electorals, concentrades en gran manera a Belgrad, on també se celebraven eleccions locals.

Els observadors internacionals van concloure que es van respectar en termes generals llibertats bàsiques i els votants van poder triar entre una àmplia gamma d'opcions, però van advertir que el sistema va afavorir la coalició de Vucic, que es va beneficiar de recursos públics, d'una major presència en mitjans i d'una utilització partidista de les funcions oficials.

La Unió Europea va reconèixer dimarts la seva preocupació per les eleccions davant les crítiques d'irregularitats, assegurant que el procés electoral necessita "millores tangibles". Per la seva banda, els Estats Units va instar Sèrbia a treballar amb l'OSCE per abordar aquestes preocupacions.