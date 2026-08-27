Mor Ratko Mladic, conegut com el 'carnisser de Bòsnia', condemnat per crims de lesa humanitat

MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
L'excomandant serbi de Bòsnia Ratko Mladic, conegut popularment com 'el carnisser de Bòsnia' i condemnat el novembre de 2017 per crims de guerra i de lesa humanitat comesos durant el conflicte armat (1992-1995), ha mort aquest dijous als 84 anys en una presó de l'Haia.
Mladic --condemnat a cadena perpètua pel Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia (TPIY) després de ser declarat culpable de deu càrrecs, entre ells el del genocidi en Srebrenica-- havia sofert diversos vessaments cerebrals mentre es trobava entre reixes.
La seva família havia sol·licitat al tribunal que pogués rebre tractament a Sèrbia, una petició també elevada recentment pel president serbi, Aleksandar Vucic, si bé finalment Mladlic ha mort aquest dijous, segons ha recollit la cadena de televisió pública sèrbia, RTS.