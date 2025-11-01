Sèrbia.- Desenes de milers de persones surten als carrers de Novi Sad en l'aniversari de la tragèdia de la marquesina

MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Desenes de milers de persones han guardat aquest dissabte 16 minuts de silenci a la ciutat sèrbia de Novi Sad, un per cada víctima mortal de la tragèdia ocorreguda fa un any provocada per l'ensulsiada d'una marquesina en l'estació de tren de la localitat, el detonant de dotze mesos de protestes que han estat molt prop de tombar al president, Aleksandar Vucic.
Les protestes estaven abanderades pels mateixos estudiants que aquest dissabte han dipositat corones de flors davant de l'estació per commemorar una tragèdia que van atribuir a la negligència de les autoriades i a la corrupció que perceben en el si del govern de Vucic.
El president serbi ha tornat a fer acte de contricció abans d'acudir al temple ortodox de Sant Sava, el més gran dels Balcans, per escoltar la cerimònia oficiada pel patriarca Porfirio.
"Ha passat un any des d'aquell dia que va canviar Sèrbia per sempre. Setze vides es van perdre per l'ensulsiada de la marquesina en l'estació de tren de Novi Sad. Avui encenem una vela per cadascun d'ells, resant en silenci i creient que els seus noms i records romandran per sempre en els nostres cors", ha escrit en el seu perfil d'Instagram.
Vucic ha acudit acompanyat la presidenta de l'Assemblea de Sèrbia, Ana Brnabic, el primer ministre Djuro Macut amb membres del Govern i ciutadans.
El patriarca va resar una oració de rèquiem per les 16 víctimes de la tragèdia de l'1 de novembre de l'any passat, quan es va esfondrar el dosel en Novi Sad: Sara, Valentin, Dorde, Milica, Nemanja, Andela, Milos, Stefan, Sanja, Goranka, Vukasin, Mileva, Dura, Vasko, Anja i Vukasin, i va demanar que se'ls concedís la vida eterna.
"Que el Senyor els concedeixi el regne dels cels i atorgui consol i esperança, resurrecció i vida eterna als seus familiars, a tots els seus parents i amics", va declarar Porfirio enmig d'una jornada de duel que, fins ara, està succeint amb relativa tranquil·litat.