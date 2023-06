El Senegal.- Organitzacions de la societat civil del Senegal demanen "diàleg directe" entre el Govern i l'oposició

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La Sinergia d'Organitzacions de la Societat Civil per la Pau (SOS/Paix) han convidat aquest dilluns al president del Senegal, Macky Sall, i al líder de l'oposició Ousmane Sonko a mantenir "un diàleg directe" amb l'objectiu d'aconseguir "una fi immediata a la crisi" al país després dels enfrontaments que s'han saldat la mort de 16 persones.

"Per a la fi immediata de la crisi, cridem un diàleg directe entre els dos principals protagonistes d'aquests fets, el president de la República, Macky Sall, i l'opositor Ousmane Sonko, president del Pastef", afirmen aquestes organitzacions, que s'han compromès a reunir-se amb els líders polítics "al més aviat possible" per "facilitar una sortida definitiva a la crisi".

Aquestes organitzacions han lamentat que el Senegal estigui "en permanent inestabilitat política, social i econòmica", i han advertit que la situació actual amenaça "greument els fonaments de la democràcia i de la República i posen en perill la pau i l'estabilitat" del país, recull l'agència de notícies APS.

En aquest sentit, han fet una crida a "la calma i la serenitat, a una ràpida tornada a la pau i l'estabilitat". Així, han instat el Govern a fer tot el possible per restablir l'ordre i la seguretat de les persones i els béns, amb estricte respecte als Drets Humans", mentre que han convidat a "els actors de l'oposició i al poder a afavorir el diàleg franc i sincer per trobar consensos sòlids que permetin superar els calvaris que travessa" el Senegal.

SOS/Paix, que aglutina a 20 organitzacions civils, ha proposat "moderació" amb mesures que alleugin la tensió i han instat els manifestants que s'abstinguin de realitzar actes de violència. Per això, ha proposat les autoritats reduir la població penitenciària alliberant a presos de delictes menors o opinió i ha demanat al Govern que restableixi la xarxa d'Internet.

Les manifestacions van esclatar després que el líder opositor Ousmane Sonko fos condemnat per "corrupció de la joventut", en el marc d'un judici per suposada violació i amenaces de mort contra una dona, càrrecs dels quals ha estat finalment absolt. En el marc d'aquestes protestes, 16 persones han mort, més de 350 han resultat ferides i 500 han estat detinguts.

El cas contra Sonko per presumpta violació va ser obert el març de 2021, quan la detenció de l'opositor va derivar en unes protestes per part dels seus seguidors que es van saldar també amb 15 morts i importants danys materials.