El Senat de Tailàndia dona l'aval definitiu a legalitzar el matrimoni homosexual

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El Senat de Tailàndia ha aprovat aquest dimarts en una sessió extraordinària la reforma que permetrà legalitzar el matrimoni homosexual, de tal manera que el país esdevindrà aquest mateix any el primer del sud-est asiàtic a fer aquest pas històric en matèria de drets LGTBI.

La llei, que tècnicament suposa una bateria d'esmenes del Codi Civil, ha tirat endavant amb 130 vots a favor dels 250 escons del Senat. Quatre senadors hi han votat en contra i vuit s'han abstingut sobre la reforma, que ja va rebre el vistiplau de la Cambra de Representants.

Els canvis eliminen l'al·lusió a l'home i la dona per descriure el matrimoni, optant en canvi per la fórmula de "dos individus", mentre que l'estatus legal deixarà de ser "marit i dona" per passar a "parella casada".

No obstant això, encara falta la promulgació final de la norma per part del rei i la legalització no serà definitiva fins que hagin passat 120 dies de la publicació del text en el butlletí oficial. Un cop coberts aquests tràmits, Tailàndia serà el tercer territori d'Àsia a reconèixer el matrimoni entre persones del mateix sexe, després de Taiwan i el Nepal.

El govern de Srettha Thavisin també ha promès altres canvis en matèria de drets LGTBI, com legalitzar l'adopció de nens, mentre que ha obert la porta a la legalització de la gestació subrogada.