El Senat de l'Argentina aprova la reforma estrella de Milei

La Presidència qualifica d'històric el vistiplau a la Llei Bases: "És un triomf del poble argentí"

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El Senat de l'Argentina ha aprovat aquest dimecres per una diferència mínima la Llei Bases, reforma estrella del president argentí, Javier Milei, en una jornada marcada per una vaga general i tensions a les portes del Congrés, on les forces de seguretat han reprimit als manifestants que protestaven contra la mesura.

Després de diverses modificacions, la votació s'ha saldat amb 36 vots a favor, 36 en contra i zero abstencions, per la qual cosa la vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, que presideix el Senat, ha estat l'encarregada de desempatar votant afirmativament, segons ha informat la Cambra Baixa a través del seu perfil a la xarxa social X.

"Avui hem vist dues Argentines: una violenta, que ha incendiat les interlocutòries i que ha llançat pedres, i que debat l'exercici de la democràcia; i una altra, la dels treballadors, que està esperant amb molt dolor i sacrifici que es respecti la votació que al novembre de l'any passat va triar un canvi", ha argumentat Villarruel entre esbroncs dels senadors opositors perquè no li corresponia justificar el seu vot.

Després, ha confirmat la seva posició alineada a l'oficialisme: "Per aquests argentins que pateixen, que esperen que es canvii una situació que es ha perpetuat el dolor per molts anys, que no volen veure als seus fills marxar del país, i que mereixen l'orgull de ser argentins: el meu vot és afirmatiu".

El text, de més de 200 articles i que és una versió reduïda de la Llei Ómnibus, tornarà al Parlament perquè rebi el vistiplau definitiu de les recents modificacions. Aquesta legislació inclou una controvertida reforma laboral i la privatització de certes empreses públiques, la qual cosa ha generat gran polèmica i rebuig entre els sindicats.

La jornada ha estat marcada per la repressió de les forces de seguretat contra manifestants que es concentraven davant del Congrés, a Buenos Aires, en protesta pel debat d'aquesta reforma. Amb almenys 30 detinguts i més de 20 policies ferits, Milei ha felicitat als agents i ha titllat de "grups terroristes" als assistents, als quals ha acusat de perpetrar un "cop d'estat".

"REFORMA LEGISLATIVA MÉS AMBICIOSA EN 40 ANYS"

Després de l'aprovació de la norma, l'oficina del president ha publicat un comunicat en el qual ha celebrat "la històrica aprovació", destacant una victòria amb la presència únicament de 38 diputats i set senadors del seu partit, ja que té minoria en ambdues cambres.

"Amb grups terroristes atacant el Congrés, havent de desplegar les forces de seguretat en defensa de la democràcia, amb la casta política resistint i operant fins a l'últim moment, i havent de recórrer al desempat de Villarruel, el d'aquesta nit és un triomf del poble argentí i el primer pas cap a la recuperació de la nostra grandesa, havent aprovat la reforma legislativa més ambiciosa dels últims 40 anys", resa un comunicat.

El Govern de Milei ha "destacat la labor patriòtica" dels senadors que "han aportat el seu vot positiu a l'aprovació d'aquesta llei, i espera seguir comptant amb el seu compromís per deixar enrere les polítiques de fracàs i misèria, i reinserir la República Argentina en la senda de la prosperitat i el creixement".

El president argentí, quan conclogui el procés legislatiu, "convocarà a governadors, expresidents, legisladors" i "líders dels principals partits a abandonar les velles receptes de fracàs, oblidar les diferències polítiques, abraçar les idees de llibertat i establir deu polítiques refundacionales per retornar-li el futur als argentins".

"Aquest procés culminarà amb la signatura del 'Pacte de Maig', un compromís històric per treure a l'Argentina del pou en el qual l'han sumit les 'vendettas' personals, els interessos mesquins i la ideologia pobrista dels darrers cent anys", ha sostingut.

Per la seva banda, el cap de Gabinet, Guillermo Francos, ha destacat que es tracta de "un important pas per encarar el camí de la inversió, el creixement i el treball per a tots els argentins". "El suport majoritari del poble a les propostes expressades amb claredat pel president des de la campanya, es converteix avui en l'esperança de milers d'argentins", ha conclòs.

El projecte de llei estableix facultats extraordinàries a Milei en el cas d'una declaració d'emergència, així com retallades financeres en institucions, privatitzacions d'empreses, acomiadaments de treballadors, eliminació d'indemnitzacions i beneficis per a les altes rendes, entre d'altres.