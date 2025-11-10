El Senat dels EUA arriba a un acord i aplana el camí per posar fi al shutdown de 40 dies

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El Senat dels Estats Units (EUA) ha arribat a un acord per a la reobertura de l'administració federal després de cinc setmanes, després que un grup de vuit membres de la minoria demòcrata a la cambra alta s'hagi unit als republicans a canvi d'una ampliació dels subsidis en l'atenció mèdica, a més de garanties que els treballadors federals acomiadats durant el tancament seran reincorporats.
La mesura, que havia fracassat en 14 ocasions, ha tirat endavant amb una votació de 60 a 40, fet que obre el camí a la reobertura del govern a finals d'aquesta setmana, segons recull la cadena de televisió nord-americana CBS.
El grup de vuit demòcrates que s'ha unit als republicans són Dick Durbin, per Illinois; Angus King, per Maine; Catherine Cortez i Jacky Rosen, totes dues per Nevada; John Fetterman, per Pensilvània; Time Kaine, per Virgínia; a més de Jeanne Shaheen i Maggie Hassan, totes dues per New Hampshire. El republicà Rand Paul, senador per l'estat de Kentucky, ha votat un cop més en contra del projecte.
La proposta permetrà finançar projectes del Departament de Defensa, el Departament d'Agricultura i el poder legislatiu fins al 30 de setembre del 2026. A més, inclou una mesura provisional per finançar la resta del govern fins al 30 de gener i la reincorporació dels més de 4.000 treballadors federals acomiadats durant el tancament, segons el digital 'The Hill'.
Amb tot, el projecte requereix l'aprovació de la Cambra de Representants abans de ser signat pel president dels EUA, Donald Trump, qui hores abans de la votació ha assenyalat que "sembla que som molt a prop del final del tancament".