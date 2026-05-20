El Senat dels EUA aprova una resolució per limitar els poders de guerra de Trump i retirar tropes de l'Iran

MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -
El Senat dels Estats Units ha aprovat aquest dimarts per primera vegada una resolució per limitar els poders de guerra del president del país, Donald Trump, i potencialment retirar a les tropes nord-americanes de la guerra contra l'Iran, després que quatre republicans hagin trencat files per votar amb la bancada opositora, que ha vist avançar el text en la Cambra alta després de set intents fallits.
Els senadors han aprovat la moció amb 50 vots a favor i 57 en contra. Entre els primers es troben els republicans Bill Cassidy, de Louisiana; Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, d'Alaska, i Rand Paul, de Kentucky. En canvi, el demòcrata John Fetterman ha votat en contra de la resolució.
En els casos de la majoria d'aquests cinc congressistes, el sentit del seu vot ha estat el previst; no així el de Cassidy, que és la primera vegada que recolza una resolució sobre poders bèl·lics. La seva decisió, a més, ha arribat dies després que no aconseguís el suport suficient per passar a la segona volta en les primàries republicanes al Senat de Louisiana, on Trump va recolzar a un dels seus oponents.