El Senat dels EUA aprova una pròrroga de la despesa provisional per evitar un tancament de govern

La cambra baixa nord-americana va aprovar prèviament in extremis el projecte de llei

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El Senat dels Estats Units ha aprovat aquest divendres, previ pas per la Cambra de Representants, un projecte de llei de despesa provisional per evitar el tancament de govern per falta de fons, en una votació que ha conclòs tècnicament després que va vèncer el termini a mitjanit entre divendres i dissabte i que ha comptat amb el 'sí' dels demòcrates i dels republicans.

La proposta, que va rebre a la cambra baixa 366 vots a favor i 34 en contra, s'ha aprovat al Senat amb 85 'sí' i 11 'no', segons les dades recollides per la cadena CNN. El projecte de llei s'enviarà al president, Joe Biden, perquè el signi com a llei.

El text en qüestió té en compte, entre d'altres, l'ampliació del finançament del govern fins al març del 2025, incloses les consideracions sobre ajuts a l'agricultura i per a situacions de desastres. No obstant això, el projecte legislatiu no fa referència a una eventual suspensió del límit del deute, plantejament exigit pel president electe Donald Trump als republicans.

El president de la Cambra de Representants, Mike Johnson, ha qualificat la iniciativa com una "peça legislativa molt important", i ha advertit que les coses seran "molt diferents" quan els republicans prenguin el control de les dues cambres del Congrés al gener al mateix temps que ha agraït que "tots s'hagin unit per fer el que és correcte", segons les declaracions recollides per la mateixa cadena.

Johnson ha assegurat així mateix que ha mantingut un "contacte constant" amb Trump durant el desenvolupament de les negociacions del projecte de llei de finançament i ha augurat que "ell també estarà feliç pel resultat" perquè "és un bon resultat per al país".

Aquesta notícia arriba després que Donald Trump i el seu 'número dos', JD Vance, van criticar aquest dimecres la proposta de despesa presentada pel president de la Cambra de Representants, el també republicà Mike Johnson, després que els líders del Congrés van arribar a un acord per estendre el finançament del govern i evitar el seu tancament, amenaçant amb tancar el govern en negar-se a donar suport a l'acord bipartidista temporal de finançament.

De fet, hores abans de la votació, el president electe ha afirmat que "(anava) a haver-hi un tancament del govern", és millor que fos "ara" que ell encara no ha pres possessió del càrrec i és el demòcrata Joe Biden qui està al capdavant de la Casa Blanca.

Respecte a això, des del Despatx Oval, la secretària de premsa Karine Jean-Pierre ha alertat que "un tancament del Govern abans de les vacances significaria que els membres del servei i els controladors de trànsit aeri anirien a treballar sense paga, se suspendrien els serveis governamentals essencials per als nord-americans treballadors i es produirien trastorns econòmics".

Així, admetia que, si bé la proposta sobre la taula no incloïa "tot el que buscaven", sí que "garantiria que el govern pugui seguir operant a plena capacitat", motiu pel qual l'actual president, Joe Biden, "defensa l'avanç d'aquesta legislació i la garantia que els serveis vitals que el Govern brinda (...) puguin continuar".