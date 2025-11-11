El Senat dels EUA aprova la proposta per reobrir el govern gràcies a la divisió dels demòcrates

MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El Senat dels Estats Units (EUA) ha aprovat aquest dilluns un paquet de mesures financeres per posar fi al tancament governamental més llarg de la història del país, amb 41 dies, després que vuit demòcrates hi hagin votat a favor, en una decisió molt criticada pel partit que ha portat alguns membres a demanar la dimissió del líder del grup parlamentari a la cambra alta, Chuck Schumer.
Els republicans, com altres vegades, no han pogut comptar amb el vot de Rand Paul, però han tornat a sumar el suport d'Angus King, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan, Tim Kaine i Dick Durbin, que normalment s'encarrega de mantenir la disciplina de vot del seu grup, segons ha recollit el portal de notícies 'The Hill'.
L'aprovació ha arribat després que aquests vuit senadors acordessin amb la majoria republicana permetre reobrir el govern federal a canvi d'una futura votació sobre l'extensió dels subsidis en l'atenció mèdica, la principal condició exigida pels demòcrates durant cinc setmanes.
D'aquesta manera, la cambra alta ha aprovat finançar projectes relacionats amb els veterans i el Departament de Defensa, el Departament d'Agricultura i el poder legislatiu fins al 30 de setembre del 2026. A més, inclou una mesura provisional per finançar la resta del govern fins al 30 de gener i la reincorporació dels més de 4.000 treballadors federals acomiadats durant el tancament.
El president dels EUA, Donald Trump, ha expressat el seu suport a l'acord. "Crec que, segons el que estic sentint, no ha canviat res i tenim el suport de prou demòcrates. Podrem obrir el país", ha afirmat davant la premsa al Despatx Oval.
"Obrirem el nostre país ràpidament", ha assegurat, abans d'apuntar que "respectarà l'acord" un cop s'aprovi. "És un acord molt bo", ha argumentat Trump, que ha defensat que "vol un sistema sanitari en què es pagui els diners a la gent, no a les asseguradores".