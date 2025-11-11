El Senat dels EUA aprova la proposta per reobrir el Govern gràcies a la divisió dels demòcrates

MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El Senat dels Estats Units ha aprovat aquest dilluns per la nit un paquet de mesures de finançament que desbloquegen la via per posar fi al tancament governamental més llarg de la història del país amb 41 dies, després que vuit demòcrates hagin votat a favor, en una decisió molt criticada pel partit que ha portat a alguns dels seus membres a demanar la dimissió del líder de la bancada minoritària a la cambra alta, Chuck Schumer.
Els republicans, com en anteriors ocasions, no han pogut explicar entre els seus amb el vot de Rand Paul, però ha tornat a sumar els suports d'Angus King, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan, Tim Kaine i Dick Durbin, qui normalment s'encarrega de mantenir la disciplina de vot de la seva bancada, segons ha recollit el portal de notícies The Hill.
L'aprovació ha arribat després que, en la vespra, aquests vuit senadors acordessin amb la majoria republicana permetre la reobertura del govern federal a canvi d'una futura votació sobre l'extensió dels subsidis per a l'atenció mèdica, la principal condició requerida pels demòcrates durant cinc setmanes.