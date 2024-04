El Senat dels EUA aprova el paquet multimilionari d'ajuda a Ucraïna, Israel i Taiwan

Biden celebra l'aprovació: "Començarem a enviar armes i equips a Ucraïna aquesta setmana. La necessitat és urgent"

MADRID, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El Senat dels Estats Units ha aprovat aquest dimarts un paquet multimilionari d'ajuda a Ucraïna, Israel i Taiwan per un valor total d'uns 90.000 milions d'euros, més de la meitat dels quals aniran destinats a Kíiv, les autoritats del qual porten demanant des de fa mesos més assistència a causa dels avanços russos en el front.

La votació ha comptat amb un suport bipartidista, en comptar amb 79 vots a favor (48 demòcrates i 31 republicans) i 18 en contra (15 republicans i tres demòcrates), segons ha informat la cadena de televisió nord-americana CNN. La legislació, aprovada durant el cap de setmana a la Cambra de Representants, passarà ara a la taula del president, Joe Biden, que s'encarregarà de promulgar el paquet.

L'ajuda es repartiria entre uns 57.000 milions d'euros per a Ucraïna; 25.000 milions d'euros per a Israel, immers en la guerra a la Franja de Gaza contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), i 7.500 milions d'euros per a Taiwan, embardissat en una històrica disputa territorial amb la Xina que en els darrers mesos ha vist un repunt de les tensions.

BIDEN SOSTÉ QUE EL PAQUET ENFORTEIX LA SEGURETAT NACIONAL

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha celebrat l'aprovació del paquet, destacant que "aquesta nit una majoria bipartidista en el Senat es va unir a la Cambra per respondre a la crida de la història en aquest punt d'inflexió crític".

"El Congrés ha aprovat la meva legislació per enfortir la nostra seguretat nacional i enviar un missatge al món sobre el poder del lideratge nord-americà: defensem la democràcia i la llibertat, i contra la tirania i l'opressió", resa un comunicat de la Casa Blanca.

Biden, que ha remarcat que aquesta legislació farà que la "nació i el món siguin més segurs a mesura que" donen suport als seus socis "que es defensen contra terroristes com Hamas i tirans com (el president de Rússia, Vladimir) Putin", ha asseverat que signarà aquest projecte de llei i es dirigirà al poble nord-americà tan aviat com" el text arribi al seu escriptori.

"Començarem a enviar armes i equips a Ucraïna aquesta setmana. La necessitat és urgent: per a Ucraïna, que s'enfronta a incessants bombardejos per part de Rússia; per a Israel, que acaba d'enfrontar-se a atacs sense precedents per part de l'Iran; per als refugiats i aquells afectats per conflictes i desastres naturals a tot el món, inclosos Gaza, el Sudan i Haití; i per als nostres socis que busquen seguretat i estabilitat a l'Indus-Pacífic", ha declarat.

L'aprovació d'aquest paquet d'ajuda exterior d'emergència, una prioritat de la Casa Blanca i de gran part del Congrés des de fa mesos, posa fi a mesos d'amargues lluites per l'ajuda milionària a Ucraïna, que havia dividit al Partit Republicà.