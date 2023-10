El Senat dels EUA aprova la mesura provisional que ajorna 45 dies la paràlisi pressupostària

Biden assegura que s'ha evitat "una crisi innecessària"



MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El Senat dels Estats Units ha aprovat per 88 vots a favor i 9 en contra una resolució pressupostària que ajorna 45 dies la paràlisi pressupostària prevista per a la mitjanit de dissabte a diumenge.

La mesura ha estat aprovada després que la cambra de Representants va canviar de rumb i va aprovar un projecte de llei bipartidista per estendre el finançament del Govern, per la qual cosa ara la llei passa a l'escriptori del president del país, Joe Biden, perquè sigui aprovada, segons ha informat la CNN.

El projecte de llei mantindrà obert el Govern fins el 17 de novembre i inclou ajuts per a desastres naturals, però no finançament addicional per a Ucraïna o la seguretat fronterera. També inclou una mesura per mantenir operativa l'Administració Federal d'Aviació.

BIDEN ASSEGURA QUE S'HA EVITAT "UNA CRISI INNECESSÀRIA"

Biden ha celebrat aquesta decisió, assegurant que s'ha evitat "una crisi innecessària que hauria infligit un dolor innecessari a milions de nord-americans treballadors".

"Aquest projecte de llei garanteix que es continuarà pagant les tropes en servei actiu, que els viatgers s'evitaran retards als aeroports, que milions de dones i nens continuaran tenint accés a assistència nutricional vital i molt més. Aquestes són bones notícies per al poble nord-americà", expressa un comunicat publicat per la Casa Blanca.

No obstant això, el president ha denunciat que "mai no hauríem d'haver estat en aquesta posició" i ha afegit que, "fa amb prou feines uns mesos, el president McCarthy i jo vam arribar a un acord pressupostari per evitar precisament aquest tipus de crisi fabricada. Durant setmanes, els republicans extremistes de la Cambra es van intentar allunyar d'aquest acord exigint retallades dràstiques que haurien estat devastadores per a milions de nord-americans.".

Sobre l'assumpte de l'ajuda a Ucraïna, ha defensat que "l'aclaparant majoria del Congrés ha estat ferma en el suport" al país, però que no hi ha nous fons en l'acord. "No podem permetre sota cap circumstància que s'interrompi el suport nord-americà a Ucraïna. Espero plenament que el Portaveu mantingui el compromís amb el poble d'Ucraïna i garanteixi l'aprovació del suport necessari per ajudar Ucraïna en aquest moment crític", ha resolt.